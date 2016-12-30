السفير اليوناني في البرازيل مفقود منذ ثلاثة أيام

افادت شرطة ريو دي جانيرو بأن سفير اليونان لدى البرازيل مفقود منذ ثلاثة أيام.

وأوضحت “أن السفير كيرياكوس أميريديس (59 عاماً) شوهد آخر مرة مساء الاثنين وهو يغادر منزل أصدقاء زوجته البرازيلية في ضاحية فقيرة تشتهر بالعنف في منطقة مدينة ريو.

وقال مسؤول بشرطة ريو “إن زوجة السفير أبلغت عن فقدانه يوم الأربعاء” موضحاً أنه لا يعتقد “أن السفير تعرض للخطف”.

ووفق وكالة “رويترز” لم يؤكد مسؤول في السفارة اليونانية في برازيليا فقدان السفير واكتفى بالقول إنه في عطلة في ريو ومن المتوقع عودته إلى برازيليا في التاسع من كانون الثاني.