زلزال بقوة 6,2 درجات ضرب اندونيسيا ولا تحذير من تسونامي

شعر سكان جزيرة بالي السياحية الاندونيسية بهزة ارضية قوية في وقت مبكر صباح الجمعة، دون صدور إنذار من حدوث تسونامي ودون وجود تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار، حسب ما افاد مراسل وكالة “فرانس برس”.

وضربت الهزة الساعة 6,30 بالتوقيت المحلي الجمعة على بعد نحو 300 كلم شرق بالي على مقربة من جزيرة سومباوا، على عمق 72 كلم، بقوة 6,2 درجات، حسبما ذكر معهد المسح الجيولوجي الأميركي.

واضاف المعهد: ” إن الوقت الذي استغرقته الهزة الارضية كان طويلا. وكان معظم الناس يهمون بالاستيقاظ وبدأوا يفرون من منازلهم وهم يركضون”. لافتاً إلى احتمال ضئيل بأن يكون الزلزال قد تسبب بسقوط جرحى او حصول أضرار”.

وأعلنت السلطات الاندونيسية انها ستتحقق من اي اضرار ناتجة عن الزلزال.