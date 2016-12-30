وفاة مخترع kinder surprise

توفي، أمس الخميس، مخترع بيضة kinder surprise، ويليام ساليس، عن عمر ناهز 83 سنة. وقد عُرف عنه عمله الطويل إلى جانب ميشيل فيريرو من أجل إخراج البيضة الشهيرة.

وأوضح موقع “ماشابل” أن المخترع الإيطالي للبيضة المحبوبة عند الأطفال قد رحل إثر جلطة دماغية. ورحل ساليس في أحد المستشفيات الإيطالية الخاصة بعد معاناة مع المرض استمرت أسابيع.

وقد أخرج الراحل البيضة اللذيذة بالتعاون مع مدير علامة “فيريرو”، الشركة التي تنتج “نوتيلا” ومنتجات سكرية أخرى. وذلك عام 1970 حين قرّر ابتكار بيضة من الشوكولاتة تتضمّن لعبة صغيرة يمكن اللعب بها بعد تركيب قطعها.

وانضم الراحل إلى فيريرو سنة 1960. وبعد عشر سنوات من العمل معاً أدرك الاثنان أن آلات الشوكولاتة تتوقّف مع نهاية عيد الفصح. لذا قررا أن يخلقا منتجاً يمكن تناوله طوال السنة.

وتتلخّص فكرة البيضة في كون الأطفال يحبّون بيضة عيد الفصح، نظراً لأنها مليئة بالمفاجآت. وهذه هي الفكرة التي بنى عليها الرجلان الاختراع، ودفعت الراحل إلى اختراع بيضة من الشوكولاتة تضم داخلها مفاجأة.

وكانت اللعبة بسيطة التصنيع في البداية لكنها ازدادت إتقاناً مع السنوات. وباتت تُتيح للصغار الاستمتاع مرتين؛ مرة عند تركيبها ومرة عن اللعب بها. ثم ارتبطت شيئاً فشيئاً بعلامات تجارية ومناسبة وأعمال سينمائية وكرتونية عديدة.