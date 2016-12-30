توقيف سارق 26 الف دولار في كليمنصو

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة انه وبتاريخ 28/12/2016، ادعى لدى فصيلة ميناء الحصن في وحدة شرطة بيروت، مدير احدى الشركات المتخصصة بالقيام بنشاطات ترفيهية للطلاب، أن مجهولا أقدم على سرقة صندوق يحوي على مبلغ 26 الف دولار اميركي من داخل حرم مدرسة في محلة كليمنصو.

واضافت في بيان: “في اقل من 24 ساعة ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها الفصيلة المذكورة، تم تحديد هوية الفاعل وتوقيفه، ويدعى: ع.ح. (مواليد عام 1995، لبناني). وبعد تفتيش منزله الكائن في محلة الظريف، تم ضبط المبلغ المسروق الذي أعيد الى المدعي. والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.