لقاءات واجتماعات ومعايدة في مصلحة رجال الأعمال في “القوات”

نظّمت مصلحة رجال الأعمال في حزب “القوات اللبنانية” لقاءات تعارف يومي 27 و28 كانون الأوّل 2016 جمعت فيها رؤساء الدوائر والمنتسبين واصدقاء للمصلحة. وشهدت اللقاءات التي أقيمت في مكتب المصلحة في ضبية حضور فاعل لرجال وسيدات أعمال من عدّة قطاعات (سياحية، خدماتية، إقتصادية).

هدفت هذه اللقاءات أوّلاً إلى التعارف بين المنتسبين الجدد والقدامى وإرساء التواصل في ما بينهم وذلك لما له من إفادة في تطوير مصلحة رجال الأعمال.

بدايةً هنّأ رئيس المصلحة عزيز إسطفان الحاضرين بحلول عيد الميلاد المجيد ورأس السنة متمنياً الإزدهار للبنان وتحديداً للقطاع الإقتصادي الذي سيعزّز قطاع الأعمال وسينهض بالبلد ويرتقي به إلى مستويات أعلى.

وخلال هذه الاجتماعات قامت رئيسة دائرة السياحة السيدة فيروز رحمة بشرح خطة عملها لعام 2017 والتي شملت مشاريع اقتصادية وسياحية عدة.

وبالاضافة الى التعارف بين الحضور ورؤساء الدوائر أقيمت إجتماعات طرح خلالها الحاضرون أفكارهم الجديدة المتعلّقة بنشاطات المصلحة، كما ناقشوا كيفية توسيع عملها وقدموا إقتراحات عديدة تخصّ برامج عمل المصلحة لعام 2017.