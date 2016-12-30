عون يبدأ جولته الخليجية من الرياض خلال النصف الثاني من ك2

باشرت دوائر القصر الجمهوري التحضير لجولة الرئيس ميشال عون الخارجية الاولى، التي ستنطلق بداية في اتجاه الرياض إنسجاما مع قناعة الرئيس اللبناني بالحضن العربي للبنان.

ومن السعودية يزور الرئيس عون عواصم خليجية اخرى وجهت له دعوات لزيارتها، وثمة دعوات تلقاها من فرنسا وايران وسورية، وقد سجل رئيس حزب “القوات اللبنانية” د.سمير جعجع ، حليف عون ، تحفظه على زيارة الرئيس الى دمشق فقط، حيث لا توجد دولة ليزورها رئيس الدولة اللبنانية -كما قال جعجع .

وفي معلومات لصحيفة “الأنباء” الكويتية، ان الجولة الرئاسية ستبدأ في النصف الثاني من كانون الثاني المقبل، وستسبقها زيارات لشخصيات لبنانية دينية وسياسية الى الرياض بناء لدعوات رسمية.

وستكون العلاقات الثنائية محور هذه الزيارات، وعلى رأسها اعادة فتح المجال للسياحة العربية باتجاه لبنان.