فرعون: لم تحدَّد بعد مهمة وزارتي

أعلن وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون انه سيطرح بعد اسبوعين على طاولة مجلس الوزراء اقتراحاً يحدد مهام الوزارة التي يتولاها، قائلاً: “المشاكل كبيرة وبحاجة لتخطيط كبير لكن لم يتم بعد تحديد مهمة الوزارة”، لافتاً الى الحاجة لتوافر ارادة سياسية كي تتولى الوزارة متابعة المواضيع المهمة.

واعتبر فرعون في حديث لـ”صوت لبنان – الأشرفية” ان ثمة حاجة اليوم للاهتمام بالمشاكل الحياتية بالتزامن مع الملفات المهمة مثل قانون الانتخاب والموازنة وإعادة ترسيخ منطق المحاسبة، مشيراً الى ان الاتفاق على قانون انتخابات جديد يشكل ضمانة للممارسة الديمقراطية.