فرعون: لإعادة منطق الدولة والمحاسبة

رأى وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون أن هناك حاجة ملحة الى الاهتمام بحاجات المواطنين اليومية بالتزامن مع إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية وإقرار الموازنة العامة ومعالجة مسألة اللاجئين على الأراضي اللبنانية.

وقال في تصريح إن “تثبيت الاستقرار السياسي والانتخابات الرئاسية بعد الاستقرار الأمني كان الأساس، لأن الفراغ الرئاسي كان يشل عمل المؤسسات والنظام، كما أن تأليف الحكومة هو جزء من هذا الاستقرار كما الاتفاق على قانون الانتخاب الذي يشكل ضماناً للممارسة الديموقراطية التي هي في حاجة الى إصلاحات وعدالة تمثيل”.

وأكد أن “هذه الحكومة سياسية بامتياز عكس الحكومة السابقة، تحتاج الى توافق في المسائل الكبيرة، وفي الوقت نفسه يجب إعادة منطق الدولة والمحاسبة بدل المحسوبية، وحل مشاكل الناس. هذا هو الأمل، إنما أيضاً الهاجس والتحدي في ظل الكثير من التجاوزات التي مورست بدون محاسبة”.

وعن موضوع وزارته قال فرعون: “هناك مسودة لتحديد مهمات وزارة الدولة لشؤون التخطيط قيد النقاش مع بعض الخبراء، ليكون هناك تكليف واضح حول بعض المهمات التي توكل اليها”.