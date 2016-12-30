المشنوق: للتجاوب مع الإجراءات الامنية ليلة رأس السنة

وجه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق نداءً الى المواطنين من أجل ضرورة التجاوب مع الإجراءات الامنية المكثفة التي ستتخذها عناصر قوى الامن الداخلي ليلة رأس السنة، ودعاهم الى “تفهم ضرورتها من أجل ضمان أمنهم وسلامتهم”.

وكان المشنوق استقبل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص يرافقه أعضاء مجلس القيادة، ثم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم يرافقه وفد من كبار ضباط المديرية. وجاء الوفدان لتقديم التهاني لمناسبة الاعياد.

وأثنى المشنوق على عمل المؤسسات الامنية من قوى أمن داخلي وأمن عام وأدائها، أكان على صعيد مكافحة الارهاب وتوطيد الامن والاستقرار أم على صعيد تقديم كل الخدمات للمواطنين.

ورأى أنه “ينبغي اغتنام فرصة انطلاق العهد الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة لمباشرة هذا العمل التأسيسي ووضع هذه الرؤية المستقبلية، خصوصا أن هذا المشروع يحظى بدعم الرئاسات الثلاث وحماستها له، ذلك أن الاستثمار بالامن يبقى هو الافعل والاضمن، خصوصا أن لبنان لا يزال في عين العاصفة”.

ثم استقبل المشنوق وفدا من ضباط مجلس الامن المركزي برئاسة أمين سر المجلس العميد الياس خوري.