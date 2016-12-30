قبلان: لاجراء انتخابات نيابية وفق قانون يحقق العدالة في التمثيل

هنأ نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان الحكومة الجديدة على نيلها ثقة المجلس النيابي، وطالبها بالعمل الجاد لتنفيذ ما وعدتنا به في بيانها الوزاري، لتكون عند حسن ظن الشعب بها، عاملة لمصلحة جميع اللبنانيين وتنال ثقتهم المفقودة، وتضع في أولوياتها حل كل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، فتنصف الموظفين والمعلمين وذوي الدخل المحدود، وتذلل كل العقبات التي تعيق مسيرة تقدم واستقرار لبنان ولا سيما ان المواطن مرهق بفعل تداعيات المناكفات السياسية وتفشي الفساد وانعدام فرص العمل وغياب المشاريع الاستثمارية والخدماتية في المناطق المحرومة والارياف، فضلا عن ازدياد ارقام العجز في الخزينة. فالحكومة امام تحديات ما ألزمت نفسها به في بيانها الوزاري ما يحملها مسؤولية ان تقرن الاقوال بالافعال، فتشهد انجازاتها على وعودها”.

ورأى قبلان في خطبة الجمعة “ان اجراء انتخابات نيابية وفق قانون عصري يحقق العدالة في التمثيل ويصهر المواطنين في بوتقة الوحدة الوطنية أكثر من حاجة وضرورة وطنية، لذلك نطالب باعتماد قانون انتخابي يمثل التنوع اللبناني ويشكل انطلاقة جديدة من أجل مسار سياسي وطني يكون محط ثقة اللبنانيين”.