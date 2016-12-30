درويش التقى القطان ووفد المردة: لقانون انتخابي عادل واقتصاد مزدهر

وصف رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش رئيس العيد في زحلة بالعيد المميز لأنّ هناك ميلاد للبنان الجديد بانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، وبوجود رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ايضا، وبنيل الحكومة الثقة في المجلس النيابي، اكتملت الفرحة واكتمل العيد في لبنان. آملاً “ان يكون للبنان “قانون انتخابي عادل كما يطالب به الجميع، وان يكون هناك ازدهار اقتصادي في البلد”. وحيا درويش “فخامة الرئيس وكل من ينادي بوقف الفساد ووقف الهدر”.

كلام درويش جاء خلال استقباله رئيس “جمعية قولنا والعمل” الشيخ احمد القطان على رأس وفد من الجمعية وقد قدموا لتقديم التهاني بعيدي الميلاد ورأس السنة، في حضور النائب الأسقفي العام الأرشمندريت نقولا حكيم.

وختم درويش ” انشاءالله يتزامن عيد ميلاد السيد المسيح وعيد المولد النبوي الشريف دائماً، لكي تكتمل فرحة اللبنانيين، وان نكون سوياً في بناء مجتمعنا وبناء لبنان. نتطلع اليوم الى ما يدور حولنا ونطلب من الرب ان يعطي السلام لسوريا والعراق وفلسطين ولكل الدول العربية، ونطلب حكمة الرب لكي يعرف المتطرفون ان الإعتدال اليوم هو السبيل الوحيد للعيش بسلام وأخوة وتضامن”.

بدوره اعتبر القطان أن “على الحكومة مهاما جساما ينبغي أن تقوم بها، بخاصة أن الشعب اللبناني يعول عليها كثيرا”، لافتا إلى أنه “لولا جهود القوى الأمنية والعسكرية ولا سيما الجيش اللبناني والأمن العام والمقاومة والشعب، ما كنا استطعنا أن نعيد في لبنان”.

كما استقبل درويش وفد تيار المردة في البقاع برئاسة السيد طارق هرموش مقدما التهاني بالأعياد.