روسيا تخطط: تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ إقليمية.. وخليفة علوي لبشار الأسد

كشفت مصادر على دراية بتفكير روسيا أن هناك اتفاقا لـ”تقسيم سوريا” لمناطق نفوذ إقليمية، وأن يجري تعيين رئيس جديد في السنوات المقبلة خلفا لبشار الأسد .

وقالت المصادر إن “هناك إتفاقا بين روسيا وتركيا وإيران سيسمح بحكم ذاتي إقليمي في إطار هيكل اتحادي تسيطر عليه طائفة الأسد العلوية ولا يزال في مراحله الأولى، وهو عرضة للتغيير وسيتطلب موافقة الأسد والمعارضة المسلحة وفي نهاية المطاف دول الخليج والولايات المتحدة”.

وستتقلص سلطات الأسد حسب الاتفاق ذاته، وستسمح روسيا وتركيا للأسد بالبقاء حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة عندما يتنحى لمصلحة مرشح علوي أقل إثارة للانقسام.

وبينت المصادر أن “إيران لم تقتنع بذلك بعد، لكن سيرحل الأسد في آخر الأمر بطريقة تحفظ ماء الوجه مع ضمانات له ولأسرته”.

المواقف تتغير

وقال أندرو كورتونوف المدير العام للمجلس الروسي للشؤون الدولية وهو مركز أبحاث مقرب من وزارة الخارجية الروسية: «هناك تحرك صوب حل وسط… الإتفاق النهائي سيكون صعباً لكن المواقف تتغير”، رافضا ذكر الأسماء المحتملة لخلافة بشار الأسد، إذ تردد ذكر اسمين في القيادة كخليفتين محتملين.

وإذا نجحت روسيا في مساعيها فستبدأ محادثات سلام جديدة بين الحكومة السورية والمعارضة في منتصف كتنون الثاني في أستانة عاصمة كازاخستان الحليف المقرب من روسيا. وستكون هذه المحادثات منفصلة عن المفاوضات المتقطعة التي تتوسط فيها الأمم المتحدة ولن تشمل الولايات المتحدة في بادئ الأمر.

واشنطن ترد

وقال مسؤول أميركي رفض نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع: “هذه الدولة التي لديها اقتصاد في حجم اقتصاد إسبانيا.. أقصد روسيا.. تتصرف كما لو كانت تعرف ماذا تفعل”. وتابع: “لا أعتقد أن الأتراك والروس يمكنهم فعل ذلك (المفاوضات السياسية) من دوننا”.

والتقى وزراء الدفاع والخارجية من روسيا وتركيا وإيران في موسكو في 20 ديسمبر ووضعوا المبادئ التي يعتقدون أن أي اتفاق سوري ينبغي أن يلتزم بها.

وأكدت المصادر الروسية أن “الخطوة الأولى هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد ثم الشروع في المحادثات، وسيكون الهدف عندئذ إشراك دول الخليج ثم الولايات المتحدة وفي مرحلة لاحقة الاتحاد الأوروبي الذي سيطلب منه – ربما مع دول الخليج- أن يتحملوا فاتورة إعادة الإعمار”.

الواقعية السياسية

ومسعى السلام الثلاثي هو للوهلة الأولى مسعى غير متجانس. فإيران أشد مؤيدي الأسد وتقدم مقاتلين لمساعدته كما تدعمه روسيا بالغارات الجوية في حين تساند تركيا قوات معارضة له.

وتقول عدة مصادر على معرفة بالعملية إن بوتين توصل إلى سلسلة من التفاهمات خلف الكواليس مع نظيره التركي طيب أردوغان لتسهيل الوصول إلى اتفاق محتمل.

وقالت المصادر نفسها إن موسكو دفعت إيران إلى قبول فكرة مسعى ثلاثي للسلام بحمل تركيا على التخلي عن مطالبها برحيل الأسد قريباً.

وقال مسؤول كبير بالحكومة التركية رفض نشر اسمه: “أولويتنا ليست رحيل الأسد ولكن هزيمة الإرهاب”. واضاف: “لا يعني ذلك قبولنا بالأسد. لكننا توصلنا إلى تفاهم. فعندما يتم القضاء على داعش فربما تساعد روسيا تركيا في سوريا في القضاء على حزب العمال الكردستاني”.

وقال أيدين سيزر رئيس مركز دراسات تركيا وروسيا للأبحاث في أنقرة إن تركيا “تخلت تماما الآن عن مسألة تغيير النظام” في سوريا .

تحرك الواقعية السياسية غيَّر المواقف لدى موسكو وأنقرة، فروسيا لا تريد التورط في حرب طويلة وتريد الحفاظ على وحدة سوريا وإبقائها حليفاً لها.

وتريد تركيا أن تسيطر بشكل غير رسمي على مساحة من شمال سوريا توفر لها منطقة آمنة لإيواء النازحين وقاعدة لمعارضي الأسد وحصنا ضد النفوذ الكردي.

ومصير “الباب” تلك المدينة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة وتقع على بعد نحو 40 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من حلب عامل آخر في هذا الصدد، فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصمم على سيطرة قوات المعارضة المدعومة من تركيا على المدينة لمنع الفصائل الكردية المسلحة من فعل الشيء نفسه.

وأكدت المصادر ذاتها أنه «كان هناك تفاهم بين أنقرة وموسكو على إمكان مغادرة مقاتلي المعارضة حلب للمساعدة في السيطرة على الباب”.

وربما تكون إيران أكبر حجر عثرة في طريق اتفاق أوسع. فقد قال وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان إن السعودية يجب ألا تشارك في المحادثات بسبب موقفها من الأسد، حيث تطالب الرياض بتنحيه عن السلطة. وكثيرة هي الشكوك بشأن فرص التوصل إلى اتفاق أوسع.

وقال دينيس روس الذي عمل مستشارا للإدارات الديموقراطية والجمهورية الأميركية، ويعمل الآن بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إنه لا يعتقد أن اتفاقا من هذا القبيل سيجلب السلام إلى سوريا .

وقال: “أشك في أن هذا سينهي الحرب في سوريا حتى بعد (معركة) حلب . وجود الأسد سيظل مصدرا للصراع مع المعارضة”.