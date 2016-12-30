دوتيرتي: رميت شخصا من الهليكوبتر ومستعد لتكرار ذلك!

أعلن الرئيس الفيلبيني رودريغو دوتيرتي إنه مستعد لرمي مسؤولي الحكومة الفاسدين من طائرة هليكوبتر أثناء تحليقها، مثلما فعلها سابقا مع صيني قام بإرتكاب جريمتي إغتصاب وقتل.

وهدد دوتيرتي قائلا: “إذا كنت فاسدا سأجلبك بطائرة هليكوبتر إلى مانيلا وسألقي بك منها، فعلت ذلك من قبل، فلماذا لا أفعله مرة أخرى؟”. وأضاف: “بعيدا عن أي دراما، سأسحب مسدسا وأرديك قتيلا إذا لم يفعل شخص آخر ذلك”.

ويأتي التهديد الأخير للرئيس الفيليبيني بعد بضعة أسابيع من إعترافه بقتل أشخاص عندما كان رئيسا للمجلس المحلي لمدينة دافاو على مدى 22 عاما، وقال إنه فعلها أحيانا بإستخدام دراجة نارية.

ورأى دوتيرتي أن ما أقدم عليه من قتل كان في إطار عمليات مشروعة للشرطة، من بينها واقعة تضمنت احتجاز رهائن.

وقال رئيس الفيلبين إن 6 أشخاص اعتقلوا في مانيلا الأسبوع الماضي ومعهم نصف طن من مادة الميثامفيتامين المخدرة، المعروفة محليا بإسم “شابو”، كانوا محظوظين لأنه كان هو خارج العاصمة، وقال “كانوا محظوظين لأنني لم أكن في مانيلا في ذلك الوقت، لو كنت وعلمت بوجود هذه الكمية الكبيرة من “شابو” داخل منزل لكنت حتما قتلتهم”.

ولم يتضح على الفور متى وأين وقع حادث الهليكوبتر الذي تحدث عنه دوتيرتي ، لكن المتحدث بإسم الرئيس “إرنستو أبيلا” أشار إلى أن هذا ربما لم يحدث فعلا، وقال للصحفيين “فلنصفها بأنها أسطورة حضرية”.

وحذر بعض أعضاء مجلس الشيوخ في الفيلبين الرئيس دوتيرتي من إحتمال تعرضه للمساءلة في البرلمان على تصريحاته هذه.