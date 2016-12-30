موسكو تطلب دعم مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بسوريا

أعلن سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أن بلاده وزعت مسودة قرار في مجلس الأمن لدعم وقف إطلاق النار في سوريا، “يهدف لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات”.

تشوركين، وفي تصريح للصحافيين بعد جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن اليوم الجمعة، أعرب عن أمله بأن يجري التصويت على القرار غداً السبت، موضحاً أن 7 جماعات مسلحة وقعت على اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا، وأن “جبهة النصرة” (فتح الشام حالياً) غير مشمولة به.

كما لفت إلى أنه يتم التنسيق مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، بشأن اجتماع أستانة، عاصمة كازاخستان، التي من المرتقب أن تستقبل المحادثات السورية، مضيفاً: “إيران ستشارك بفاعلية في التحضير” لتلك المفاوضات. كما أبدى أمله في مشاركة أطراف مهمة أخرى.

وينص اتفاق رعته روسيا وتركيا على إجراء مفاوضات في كانون الثاني في أستانة في محاولة لإنهاء الحرب بسوريا. وبدأ رسميا، منتصف ليل الخميس، تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا.

ويصادق مشروع القرار الروسي “على الوثائق التي تم وضعها بوساطة روسيا وتركيا في 29 كانون الأول”.

ويعتبر أن من “المهم” “تطبيق (مضمون هذه الوثائق) في شكل كامل وفوري”، و”يطلب من كل الأطراف التزام هذه الوثائق ودعم تطبيقها”.