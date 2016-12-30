جعجع استقبل حبيش ووفدين من المجدل العاقورة والزهراني ومغتربين من زحلة

استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب رئيس اتحاد بلديات كسروان – الفتوح رئيس بلدية جونية جوان حبيش، في حضور عضو المجلس المركزي في الحزب شوقي الدكاش. وكانت مناسبة عرض خلالها المجتمعون الأوضاع العامة فضلاً عن شؤون إنمائية تهمّ المنطقة.

الى ذلك، التقى جعجع وفداً من “المجدل العاقورة” برئاسة رئيس البلدية سمير الياس عساكر والمختار زهير طربيه في حضور رئيس مركز “القوات” في المجدل جرجس اسعد عساكر، ووفداً من مخاتير منطقة الزهراني في حضور منسق “القوات” في منطقة صيدا – الزهراني ادغار مارون. وكانت مناسبة عايد خلالها الوفدان رئيس “القوات” وبحثا معه في المطالب والحاجات الإنمائية نتيجة إنعدام السياسات الإنمائية، الإقتصادية والإجتماعية.

كما زار معراب وفدٌ من المغتربين اللبنانيين من زحلة ونقل الى جعجع تمنياته بأعياد سعيدة وسنة جديدة مليئة بالنجاحات لما فيه خير لبنان واللبنانيين.