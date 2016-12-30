اسرار الصحف ليوم الجمعة 30 كانون الأول 2016

أسرار الآلهة

قال نائب إن زملاءه استعجلوا إنهاء جلسات الثقة للسفر الى الخارج لتمضية عطلة رأس السنة.

أوكل مسؤول سياسي الى صحافي قريب منه السؤال عن خبر يهمه وحرص على عدم الإشارة الى السائل.

من غير الواضح كيف ستتصرف الدولة والقيادات الشيعية حيال تهديد آل جعفر بقتل ضابط وأربعة جنود بعد اغتيال الجندي القاق.

لوحظ أن منسقاً لهيئة سياسية استقال من موقعه بعد انفراط عقدها لكنه احتفظ باللقب.

تجرى اتصالات خلف الكواليس للاتفاق على سلة من التعيينات يتم الاعلان عنها من دون ضجيج.

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أسرار الجمهورية

فاجأ أحد أعضاء تكتل نيابي بارز بعض أصدقائه بقوله: “خلافاً لكل الأجواء الإيجابية، أنا متشائم أكثر من أي وقت مضى ولا أثق بأي من الوعود المقطوعة”.

قام زعيم وسطي أخيراً بإتصالات مكثّفة مع حلفائه وخصومه لكي لا يُبتّ قانون إنتخاب يُساهم في تقليص دوره ودور طائفته.

يسعى طرفان سياسيان فاعلان من أجل إبقاء موظفَين كبيرَين يشغلان منصبَين حسّاسَين في موقعهما حتى الصيف المقبل.

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عيون السفير

فوجئ مرجع روحي إسلامي أقلوي في الشمال باتصال من ديبلوماسي يمثل دولة خليجية كبرى يطلب موعدا، في خطوة لم يسبقه إليها أسلافه!

احتجت سفارة دولة إقليمية لدى مرجعية روحية لبنانية على قيام أحد أبرز خطباء الجمعة في العاصمة بانتقاد رئيس الدولة المذكورة، وذلك على الرغم من تقدم الخطيب باعتذار لممثلي هذه الدولة!

تردد أن وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني طلب من عضو كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله أن يودعه خطابه في جلسة الثقة بوصفه «يشكل مادة دسمة لمحاربة الفساد»!

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اسرار اللواء

لغز

خلافاً لما تردّد عن انفراج، فإن دوائر مطلعة على أجواء اجتماع حزبي عقد للوقوف على خاطر قطب وسطي، تركت انطباعات غير إيجابية لدى أطراف حليفة.

غمز

أبلغ بعض الوزراء الموظفين والمستشارين المقرّبين منهم رفضهم دخول هدايا إلى وزاراتهم من الآن وصاعداً.

همس

تجاوزت دولة كبرى حادث اغتيال تعرّض له أحد سفرائها، ومضت في إنضاج طبخة التسوية السورية في العام المقبل.

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علم وخبر

مصروفون جدد من «المستقبل»

تبلّغ 15 إدارياً ومراسلاً في صحيفة «المستقبل» قرارات صرفهم من عملهم، من ضمن لائحة تضم 50 موظفاً ستستغني الصحيفة عن خدماتهم، لينضموا إلى العشرات الذين صُرِفوا في الأشهر الماضية. ولم يتم إبلاغ المصروفين بقيمة التعويضات التي سيحصلون عليها، ولا بكيفية تسديد رواتبهم التي لم يتقاضوها العام الماضي.

هدايا «قليل الإنتاجية»!

تبيّن أن رئيس جهاز أمني قليل الانتاجية صرف مبلغاً يفوق مئة مليون ليرة من ميزانية مديريته لشراء هدايا في فترة الأعياد، لتقديمها إلى أصدقاء الجهاز ورئيسه!

الحريري يريدها «تاريخية»

يسعى الرئيس سعد الحريري لكي تكون زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للسعودية «تاريخية»، بحسب وصف مصادر رئيس الحكومة. وتتحدّث المصادر عن رغبة الحريري في أن يكون في عداد الوفد، مع أكبر عدد ممكن من الوزراء، وعن سعيه لتأمين مواعيد لهم مع نظرائهم في الرياض. ويهدف الحريري من وراء ذلك إلى توجيه رسالة إلى النظام السعودي مفادها أن في مقدوره أن «يأتي بكل لبنان إلى المملكة»، أملاً في الحصول على دعم سياسي من الرياض، يساهم في تعويض ما خسره في السنوات الماضية.

الكتائب إلى «المواجهة»

يعقد حزب الكتائب، بعد الأعياد، خلوة حزبية تحضيراً للمرحلة المقبلة التي ستحمل عنوان «المواجهة»، بحسب مصادر كتائبية. وتكتسب الخلوة أهمية خاصة «لأنها تأتي بعد رفض الكتائب للتسوية الرئاسية واعتذاره عن عدم المشاركة في الحكومة الجديدة». وسيتم الاتفاق خلال الخلوة على خطاب موحد «من المفترض أن يلتزم به الجميع، منعاً لبروز تيارات داخلية، إضافة إلى وضع العناوين العريضة في ما خصّ الانتخابات النيابية وتحديد سبل المواجهة والأدوات التي ستُستعمل». وتسعى قيادة الصيفي إلى «اختراق» صفوف المجتمع المدني لمحاولة خلق جوّ معارض يضم غير المحازبين أيضاً.