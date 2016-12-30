5 صور تلخّص عام 2016 في سوريا

كان عام 2016 مليئاً بالأحداث الدموية والمأساوية في سوريا، بعض الصور انتشرت على نطاق واسع وتداولتها وسائل إعلامية حول العالم، مثل صورة الطفل السوري عمران وهو ملطخ بدمائه وآثار القصف.

وهنا مجموعة من الصور التي تلخص أهم الأحداث التي مرت على سوريا هذا العام.

الطفل عمران

انتشرت صورة الطفل عمران دقنيش الذي كان يجلس على كرسيّ الإسعاف ساكناً وهو مغطى بجراحه وآثار القصف، بعد إنقاذه من تحت ركام منزله الذي هدّمه الطيران الروسي والسوري.

وفقد شقيقه الأكبر، بعد مدة قصيرة، إذ قضى متأثّراً بجروح أصيب بها في القصف الذي استهدفهم في آب الماضي.

حلب

انتشرت الكثير من الصور للحظات القصف وما بعده في مدينة حلب، وارتبطت تلك اللحظات بتواجد فرق الدفاع المدني التي تشكلت من متطوعين من المدينة، والذين عُرفوا باسم أصحاب الخوذ البيضاء، وارتفعت التوقعات بنيلهم جائزة نوبل للسلام هذه السنة، لكنهم لم يحظوا بها.

ولعلّ من أقوى الصور، تلك التي التقطها كرم المصري خلال عمليّة تهجير السوريين من مدينتهم.

نساء منبج

بعد خروج تنظيم “داعش” من مدينة منبج في حلب تم تداول صور لنساء يخلعن النقاب الأسود الذي فُرض عليهن من قبل التنظيم.

تهجير داريا

تناقل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العديد من صور تهجير سكان داريا، الأمر الذي تسبب بصدمة كبيرة، إذ أُجبر سكان المدينة التي حوصرت لسنوات على مغادرتها بعد سيطرة النظام عليها.

راجعين يا هوا

تهجير سكان مدينة حلب كان من أبرز الأحداث المأساوية التي عاشها المدنيون في سوريا في الأيام الماضية، وانتشرت صورة مؤثرة لشاب يحتضن فتاة قبل مغادرة مدينتهما، وقد خطت على الجدار عبارة “راجعين ياهوا”.