هل تحلمن بسيقان طويلة؟ إنتبهن من خطر الاصابة بسرطان القولون

تتمنى الكثير من الفتيات أن تكون سيقاهن طويلة مثل سيقان عارضات الأزياء فيحصلن بذلك على جسد ممشوق تليق به الكثير من التصاميم. ولكن هل فكرتم يوماً أن السيقان الطويلة قد تسبب لكم سرطان القولون؟ هذا ما أشارت إليه الأبحاث الأخيرة التي قام بها فريق من جامعة Minnesota.

قد تواجه الفتاة التي تتمتع بسيقان طويلة خطر الإصابة بسرطان القولون بسبب العوامل التي تؤدي إلى نمو العظام في الساقين والتي من المرجح أنّ تكون عامل أساسي ومهمّ لهذا المرض الخبيث.

وكشفت الأبحاث التي عرضت من فترة قصيرة أنّه مقارنة مع الرجال الذين لديهم سيقان قصيرة، فالرجال الذين لديهم سيقان طويلة هم عرضة للإصابة بسرطان القولون بنسبة 42 في المئة. وللحصول على هذه النتائج استخدم الباحثون بيانات لمرض “تصلب الشرايين” والتي ظهرت في دراسات أقيمت سابقاً، وقد شملت أكثر من 14500 رجل وإمرأة. وقام الباحثون بتحليل الإرتفاع الكلّي للجسد الواحد وارتفاع القسم الأعلى من الجسد وطول الساق.

وراقب الباحثون كيف تطوّر سرطان القولون لدى العديد من المشتركين في الدراسة على مدى 20 عاماً تقريباً، فوجدوا أن العامل الوحيد الذي يرتبط بخطر الإصابة بسرطان القولون كان طول الساق وتحديداً عظامها.

وتنبّهوا إلى أن الرجال الذين لديهم ساقين بمتوسط 35 بوصة (إنش) أظهروا خطر الإصابة بسرطان القولون أكثر بكثير من الرجال الذين لديهم سيقان أقصر (بمتوسط 31 بوصة).

أما عند النساء، فيؤكد الباحثون أن لا إحصائيات أكيدة بعد ترتبط بخطر الإصابة بسرطان القولون من حيث فرق طول السيقان، إلّا أنّ الدراسات لا تزال قائمة.