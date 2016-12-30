“حاميها حراميها” في حرش تابت!

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات أنه “بتاريخ 28/12/2016 ادعت إحدى المواطنات لدى فصيلة سن الفيل في وحدة الدرك الاقليمي، أن مجهولا أقدم بواسطة مفتاح مستعار على الدخول الى منزلها الكائن في محلة حرش تابت وسرق من داخل الخزنة مصاغا ذهبية والماسا بقيمة ما يفوق المئة الف دولار اميركي. وفي غضون 24 ساعة، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها الفصيلة المذكورة، تم معرفة هوية السارق الذي تبين انه ناطور المبنى وتوقيفه، ويدعى: ع ـ ج. (مواليد عام 1983، سوري).

بالتحقيق معه اعترف بإقدامه على السرقة وبأنه اخفى المسروقات داخل منزله الكائن في محلة سن الفيل، على الفور قامت قوة من الفصيلة بالتوجه الى المكان المشار اليه وتفتيشه حيث تم ضبط جميع المصاغ من ذهب والماس، التي أعيدت الى صاحبتها.

والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.