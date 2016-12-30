ما الذي يعوق تدفق الخليجيين إلى لبنان .. ومما يخافون؟

ذكرت مصادر ديبلوماسية خليجية أن بعض السفراء الخليجيين الناشطين فاتحوا المسؤولين اللبنانيين بنقاط تعوق تدفق الخليجيين على لبنان ، وهي بمجملها نقاط شكلية لا تتطلب جلسات ومحاضر ونقاش.

واشارت المصادر نفسها لصحيفة “الأنباء” الكويتية، إلى أن أولى هذه النقاط، التوقيفات التي تفاجئ بعض الخليجيين اثناء نزولهم في مطار رفيق الحريري الدولي بسبب محاضر ضبط، او حقوق غير مؤكدة، او تشابه أسماء مع مطلوبين بقضايا الإرهاب رهن التحقيق، ما يحول سفارات بلدانهم الى محامين او مراجعين للإفراج عنهم.

والنقطة الثانية المهمة بنظر المصادر هي إضاءة طريق المطار طوال الليل، لأن خليجيين كثر شكوا الى سفرائهم القلق من طريق المطار المظلم معظم الليل، ما يجعلهم يعيشون هواجس الخطف او الإعتداء دون ان يدري بهم احد.