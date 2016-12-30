بوتين: لن ننحدر لمستوى أوباما ونطرد أياً من الدبلوماسيين الأميركيين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تحتفظ بحقها في الرد على العقوبات الأميركية الجديدة ضدها في الوقت والمكان المناسبين، لكنها لن تنحدر لمستوى إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما.

وأوضح بوتين أن روسيا لن تطرد أياً من الدبلوماسيين الأميركيين العاملين في أراضيها رداً على قرار واشنطن إعلان 35 دبلوماسياً روسيا شخصيات غير مرغوب فيها في الأراضي الأميركية، بل ستنتظر خطوات الإدارة الأميركية الجديدة، التي ستتسلم مقاليد السلطة الشهر المقبل، لاتخاذ القرارات حول مستقبل العلاقة مع واشنطن، معرباً عن أسفه لإنهاء أوباما عهده بهذه الطريقة.