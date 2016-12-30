كيف سيكون طقس ليلة رأس السنة؟

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الجوّ يوم السبت غائماً إجمالاً مع أمطار تكون غزيرة خلال الفترة الصباحية واحتمال حدوث برق ورعد فجراً ورياح ناشطة وانخفاض محدود بدرجات الحرارة، تخف حدة الأمطار ابتداء من بعد الظهر. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق وتتدنى ليل السبت – الأحد الى 1000 متر.

أما يوم الأحد فيكون غائماً جزئياً الى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار وثلوج اعتباراً من ارتفاع 1000 متر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة: منخفض جوي متمركز فوق اليونان في الحوض الشرقي للمتوسط مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر خلال الأيام المقبلة.

-الحرارة على الساحل من 13 الى 19 درجة، فوق الجبال من 6 الى 10 درجات، الأرز من -1 الى 6 درجات، في الداخل من 6 الى 13 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و40 كلم/س، تشتد أحياناً لتصل الى 65 كلم/س.

-الإنقشاع: جيد إجمالاً.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:43 وساعة غروبها: 16:39.