توقيف سوري كان يحضّر لتنفيذ عمل انتحاري في لبنان

في إطار متابعة نشاطات المجموعات الإرهابية والخلايا النائمة التابعة لها، وبنتيجة عملية رصد دقيقة، أوقفت المديرية العامة للأمن العام بناءً على إشارة النيابة العامة المختصة المدعو (خ.م) من الجنسية السورية لإنتمائه الى تنظيم ارهابي.

بنتيجة التحقيق معه، إعترف بإنتمائه الى تنظيم ارهابي وبنشاطه في مجال تجنيد الأشخاص وتنسيق عملية نقلهم الى سوريا للقتال في صفوف التنظيم، وانه كان بصدد التحضير لتنفيذ عمل انتحاري في لبنان بتكليف من الارهابي اللبناني (ع.ح) الملقب أبو بصير وأبو هاجر اللبناني.

بعد انتهاء التحقيق معه أحيل الى القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي الاشخاص المتورطين.