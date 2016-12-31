البنتاغون: البغدادي لا يزال على قيد الحياة

أعلن مسؤول في البنتاغون أن زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي لا يزال حيا، رغم جهود قوات التحالف الدولي للقضاء على قادة التنظيم الإرهابي.

وقال المتحدث بإسم وزارة الدفاع الأميركية لشبكة “سي إن إن”: “نعتقد أن البغدادي على قيد الحياة وما زال يقود تنظيم “داعش”. وأضاف: “نفعل ما في مقدورنا” لتحديد موقعه والقضاء عليه، مشيرا إلى أن “هذا شيء نخصص له وقتا كثيرا، وسنغتنم أي فرصة لكي ننزل به العقاب الذي يستحقه”.

وعند سؤالهم عن مصير البغدادي يلزم مسؤولو البنتاغون عموما الصمت حول موقعه وتحركاته. لكن بيتر كوك قال إن البغدادي بات معزولا حاليا، إذ أن الضربات التي يشنها التحالف الدولي قضت على قيادة التنظيم.

وأوضح أنه يصعب على البغدادي “العثور على مستشارين و(أشخاص) موثوقين يمكنه التحدث اليهم، لأن الكثير من بينهم ما عادوا موجودين (…)”.

ورفعت وزارة الخارجية الأميركية في ك1 إلى 25 مليون دولار قيمة المكافاة التي تمنح لأي شخص يدلي بمعلومات تقود الى القبض على البغدادي. وكانت قيمة المكافأة سابقا 10 ملايين دولار وقد أطلقتها الوزارة في العام 2011.

وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة كانت تملك “في الأسابيع الأخيرة” معلومات عن “تحركات” البغدادي ، غير أنه لم يوفر معلومات إضافية عن مكان وجوده.