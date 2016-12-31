خطار: أحيي جهود الدفاع المدني في خدمة المواطنين السهرانين في هذا اليوم

زار المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، مركز التجمع لعناصر الدفاع المدني في الطيونة، الذين ينتشرون على كل المفارق في بيروت والمناطق منذ الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى الرابعة من صباح غدا، تحسبا لاي نوع من الحوادث، وخاصة في الشوارع التي تنتشر فيها المطاعم والنوادي الليلية لسهرة رأس السنة.

وقال خطار للعناصر: “جئت هذا المساء لأحيي جهودكم وتفانيكم في خدمة المواطنين في هذا اليوم الذي يحتفل فيه كل الناس، وانتم وضعتم واجبكم المهني فوق أي اعتبار، وفي هذه الظروف المناخية الصعبة، وأود ان اهنئكم بحلول العام الجديد وابلغكم ان ملف الدفاع المدني سيكون في أول جلسة مناقشة لمجلس الوزراء والموضوع وصل الى خواتيمه، وبفضل الله قريبا ينتهي هذا الملف”.

أضاف: “أتمنى ان تبقوا في الزخم نفسه والهمة ذاتها التي تعملون بها، وهناك أيام قادمة ومن المفروض ان تكون بها صورة الدفاع المدني واضحة غير مهمشة، ونحن نعمل اليوم لاثبات وجودنا بعد ان وصل صوتنا إلى كل لبنان بفضل خدماتنا التي باتت من الأساسيات في لبنان، وهذا الوجه الحضاري الايجابي الذي يمثل كل عناصر الدفاع في العالم، ونحن قادمون على مرحلة لتثبيت المتطوعين وبالتالي سيكون هناك عناصر فعلية وشرعية ولن نتأخر في تأمين الحماية على كل الاراضي اللبنانية، وهي أمور ستنتظم قريبا جدا نحو الأفضل، وكل ذلك يتطلب همتكم وهمة المسؤولين عنكم لنوصل الرسالة المطلوبة منا كدفاع مدني، اعايدكم واتمنى لكم العافية”.