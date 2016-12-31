كرم: نتمنى على وزارة الأشغال أن توليَ طرقات الكورة الأولوية

طالب عضو كتلة حزب “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم وزير الأشغال يوسف فنيانوس أن يوليَ طرقات الكورة الأولوية.

وجاء في البيات الصادر عنه: إستقبالِنا لسنةٍ جديدة ، نُهنّئ أنفسنا بالحكومة الجديدة ، التي ترافقت مع نجاحنا بإنتخاب رئيس جمهورية جديد، فعلّه يكون عهداً جديداً يحمل لِلًبنان وللّبنانيين كافّةُ دولةً فعليّةٌ ومؤسّساتٍ فعالّةٍ تعمل لتطويرِ الوطن، وإزدهاره.

ولأنّنا استبشرنا خيراً بالرئيس الممثّل وبالحكومة الجامعة للكثير من الطاقات التي نحترمها ، فإنّنا كأبناء الكورة نأمل أن ينعكس هذا الأمر على الكورة، إنصافاً بالمشاريع وإلتفاتةً حقيقيّة لبنيتِها التحتيّة المتهالِكة ولطرقاتِها الممزّقة.

فقد عانت الكورة على مدى سنواتٍ طِوال، نقصاً حادّاً بالكثير من خدماتِ الدولة بالرغم من مًراجعاتِنا الدائمة للمسؤولين وللوزراء المعنييّن، ولكن للأسف، فكأنّ الكورة كانت تعاقب بحرمانِها من تأهيل طرقاتِها وتلزيم مشاريعها التحتية لبعض المُتعهّدين السيّئين والفاسدين.

ولأنّنا نتوقّع من الوزراء الجدد، أن يتعاملوا بذهنيّة بنّاءة ومنفتحة ومسؤولة، وأن يضعوا وزاراتِهم بخدمة جميع المناطق اللبنانية ، فننتظر من وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ يوسف فنيانوس وهو إبن الشمال ويدرك أهمية طرقات الكورة ، الممرّ الأساسي لقضائين سياحيّين وعزيزين على قلبنا، بشرّي وزغرتا، ننتظر من معاليه أن يوليَ طرقات الكورة الأولوية، فقد أصاب هذه الطرقات الكثير من خراب المتعهّدين السيّئين ومن عوامل الزمن والطقس عليها، وأدعوه لمحاسبة هؤلاء المتعهّدين وحرمانهم من إعادة الضرر بالطرقات، ولتعتمد وزارة الأشغال متعهّدين جيّدين، كي لا يدفع المواطن اللبناني تكاليف المشاريع ذاتِها لمرّاتٍ ومرّات.

وبالمناسبة أُعايد كافّة اللبنانيين وخاصّةً الكورانييّن بحلول الأعياد المجيدة ، وأتمنّى للجميع سنةُ جديدةً مليئةً بالخير والبركات .