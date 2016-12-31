مواعيد الإختبار الرياضي للمرشحين للتطوع برتبة مفتش درجة 2 متمرن إختصاص

أعلنت المديرية العامة للأمن العام مواعيد إجراء الاختبار الرياضي للمرشحين لمباراة التطوع بصفة مفتش درجة ثانية متمرن اختصاص وذلك على ملعب الجامعة اللبنانية، مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية (الحدث، الشويفات).

على كل مرشح:

1- الحضور الساعة 6:30 صباحاً إلى ملعب مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية – الحدث باللباس الرياضي.

2- أ ن يكون بحوزته :

– هوية أو إخراج قيد إفرادي.

– طلب الترشيح.

– تصريح موقع وممهور بخاتم الطبيب يبين صحة المرشح الطبية (تم إستلام التصريح من قبله عند تقديم الطلب).

3- يُمنع إدخال الهواتف الخلوية أثناء الإختبارات.