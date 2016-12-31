المطران رحمة: المصالحة المسيحية رفعت شأن لبنان والمسيحيين.. ولا خوف في ظل وجود الجيش

حيا راعي أبرشية بعلبك ودير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة القوى الامنية على عملها خصوصا توقيف المجموعات والشبكات الارهابية التي حمت لبنان من كافة الأخطار والحرائق المشتعلة في دول المنطقة.

ولفت المطران حنا رحمة في حديث للـ”mtv”، الى التمييز بين السوريين النازحين خصوصا في عرسال الذين لا يريدون مهاجمة لبنان وبين عناصر “داعش” المتمركزين في الجرود ويسعون لدخول الأراضي اللبنانية، مشيراً الى ان لا خوف على لبنان في ظل وجود الجيش اللبناني والقوى الأمنية.

وحول المصالحة المسيحية، حيا رحمة الرئيس ميشال عون ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على هذه الخطوة المباركة، مبدياً تفاؤله بالمصالحة، كما وأيّد دعوة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الى المصالحة الشاملة بين كافة الأفرقاء السياسيين.

وأشاد رحمة بالمصالحة التي رفعت شأن لبنان عالياً إقليمياً ودولياً، وشأن المسيحيين أيضاً، رافضاً تهميشهم كما كان يحصل من قبل، وداعياً للنهوض بلبنان الحقيقي.

رحمة حيا الوجوه الجديدة الواعدة في الحكومة الجديدة،داعياً الوزراء لبناء لبنان جديد، بعيد عن الفساد والمحسوبيات وتقاسم الحصص، مؤكداً من جهة أخرى، الصعوبة في التعامل مع بلديات البقاع، ومطالباً بكل مستلزمات العيش الرغيد من جامعات ومدارس في تلك المحافظة، معتبراً ان الانماء غائب عن منطقة بعلبك – دير الأحمر.