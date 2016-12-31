بالصور: انتحاريان فجرا نفسيهما بسوق شعبي وسط بغداد

أعلنت الشرطة العراقية وقوع 25 قتيلاً على الأقل، وحوالي 50 جريحاً، في تفجير مزدوج استهدف أحد أسواق بغداد. وأشار الناطق باسم عمليات بغداد إلى أن إرهابيين اثنين يرتديان حزامين ناسفين فجرا نفسيهما، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين.

وذكرت الشرطة أن الانفجارين وقعا قرب متاجر لبيع قطع غيار السيارات في السنك خلال ساعة الذروة الصباحية.

في حين نقلت وكالة فرانس برس عن عقيد في الشرطة قوله إن عدد القتلى 27، والجرحى 53.

وكان شهود عيان تحدثوا عن أن انفجاراً وقع داخل سوق السنك المكتظ بالباعة والمتسوقين، خصوصاً في أيام العطل، تلاه انفجار آخر حين هرع المسعفون لإنقاذ الجرحى ونقل القتلى.

يذكر أن منطقة السنك، تعتبر الحي الصناعي الأبرز على مستوى العراق، فيما يخص بيع قطع للسيارات ومواد المنزل وأغلب حاجيات المواطن، أزقة السوق عبارة عن ممرات ضيقة تنتشر على طولها “بسطات” الباعة المتجولين.