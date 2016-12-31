تعكس المتغيرات في الشمال السوري٬ المرتبطة بدعم روسيا لتركيا في معركتها ضد تنظيم داعش في مدينة الباب السورية٬ انقلاًبا في الأدوار يحمل مؤشرات على تغييرات في خريطة التحالفات٬ في ظل انتقادات متزايدة من قبل أنقرة للولايات المتحدة التي “تحجم عن دعم تركيا في معركة الباب”.

وفي مقابل “رفع وتيرة مساعداتها إلى الأكراد” الذين تتهمهم أنقرة بأنها الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني المدرج على لائحتها للمنظمات الإرهابية. وفي مقابل الدعم الروسي لأنقرة٬ الذي يعوض عن غياب “الغارات الجوية لطائرات التحالف ضد أهداف (داعش) في الباب السورية”٬ تشهد العلاقة بين روسيا وأكراد سوريا٬ أبرز حلفاء الولايات المتحدة في روسيا٬ تراجًعا ملحو ًظا٬ يقتصر على اعتراف موسكو بأن الأكراد «قوة لا يمكن تجاهلها في سوريا”٬ بحسب ما قال مصدر كردي لـ”الشرق الأوسط”٬ من غير أن ُيترجم دع ًما عسكرًيا٬ كما كان الأمر عليه في مطلع العام الحالي٬ حين قدمت موسكو للأكراد غطاء جوًيا مكنهم من السيطرة على مطار منغ في ريف حلب الشمالي٬ وبعض الأحياء في مدينة حلب.

بذلك٬ يتحول الأكراد إلى القوة الوحيدة الموالية للغرب في سوريا٬ مما يحتّم على الولايات المتحدة مساعدتهم وتمكينهم٬ في ظل الفتور في علاقتها مع تركيا٬ الخصم الأهم لأكراد سوريا. وتُرجمت هذه المعطيات٬ بعد الاجتماع الروسي – التركي – الإيراني لإخراج مسلحي المعارضة في حلب٬ بتقديم الولايات المتحدة دع ًما عسكرًيا٬ هو الأكبر هذا العام. وهو ما رأت فيه مصادر كردية أنه “يأتي رًدا على التقارب التركي – الروسي٬ وإبعاد الفصائل السورية في (الجيش الحر) عن الولايات المتحدة وتقريبها أكثر من الروس”.

وقدمت الولايات المتحدة دع ًما عسكرًيا لقوات سورية معتدلة٬ تمثل ببرنامج تدريب وتسليح لبعض الفصائل المؤيدة لها في وقت سابق٬ قبل أن تقضي «جبهة النصرة» المتشددة على تلك الفصائل المدعومة من واشنطن. كما حاولت فصائل أخرى مدعومة من تركيا٬ مثل «أحرار الشام» أن تفتح علاقات مع واشنطن٬ حين كتب لبيب النحاس٬ أحد أبرز وجوه السياسية للحركة٬ مقالات في صحف أميركية. لكن التطورات الجديدة بعد الاتفاق الروسي – الإيراني – التركي حول حلب٬ وما تلاه من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار٬ وتراجع وتيرة الانتقادات لروسيا على لسان قادة «الجيش السوري الحر»٬ أوحت بأن الفصائل المقربة من تركيا٬ لم تعد عدوة لموسكو٬ وتلتزم بمقتضيات التقارب التركي – الروسي.

وجاء الدعم العسكري الأميركي للأكراد الذي أعلنت عنه تركيا٬ وأكدته مصادر كردية٬ وجرى تسليمه في 27 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي للأكراد في قاعدة رميلان الأميركية في الحسكة. ويرى فيه الأكراد٬ أنه رسالة أميركية بالغة الأهمية بأنها لا تترك حلفاءها الأكراد.

ويقول رئيس مركز الدراسات الكردية في أوروبا نواف خليل لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن صفقة التسليح الأخيرة٬ وهي الأضخم «تنطق من نقطة مهمة مرتبطة بمحاربة الإرهاب٬ وتأمين حماية المناطق التي حررتها قوات سوريا الديمقراطية بدعم أميركي»٬ مشي ًرا إلى أن الأكراد “هم القوى الأهم الحليفة للأميركيين في سوريا”. وقال “هناك ضمانة دائمة من الولايات المتحدة بحماية المناطق التي تم تحريرها من “داعش”.

يشار إلى أن ضمانة حماية وواشنطن للأكراد٬ ظهرت حين تقدمت تركيا من جرابلس باتجاه الحدود الإدارية مع منبج٬ حيث توقفت عند نهر الصاخور٬ بعد تحذيرات أميركية؛ وهو ما دفع تركيا إلى المضي غربا باتجاه مدينة الراعي والتقدم إلى مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

ورغم أن موسكو قدمت في وقت سابق دع ًما للأكراد٬ فإن المتغيرات الحالية تظهر برودة في علاقة الأكراد مع روسيا٬ إلا أن خليل لا يرى في ذلك «تغي ًرا جوهرًيا»٬ قائلا إن تقارب روسيا مع تركيا التي تعتبرنا خصومها «لا يعني بالضرورة أنها ستعادينا؛ لأن تركيا لا تستطيع فرض شروطها على روسيا»٬ كما «أن علاقتنا مع تركيا ليست على درجة تخولنا للاعتراض على أي من علاقاتها”.

وفي السياق نفسه٬ يوضح عبد السلام علي٬ ممثل الأكراد في روسيا٬ أن الدعم الروسي لوحدات حماية الشعب لطالما كان سياسيا٬ مشي ًرا إلى أنه «بعد الاتفاق بين روسيا وإيران بخصوص حلب٬ حصلت بعض التغيرات». لكنه جزم بأن الاتصال اليومي مع الروس «يؤكد أن الموقف الروسي تجاه الأكراد لم يتغير٬ طالما أن الروس يضعون على أجندتهم دائ ًما هدفا أساسيا يتمثل في محاربة الإرهاب وتنظيم داعش”.

وتوقع علي٬ في حديث لـ”الشرق الأوسط” أن تعاون تركيا مع روسيا «مؤقت٬ ولا يمكن مجاراتها على حساب الأكراد»٬ مشدًدا على أن موسكو «تعترف بأن حقوق الأكراد مضمونة؛ ذلك أن روسيا لا تستطيع تجاهل وجود الأكراد». كما أعرب عن اعتقاده بأن روسيا «تسمح للأتراك بالتقدم إلى الباب فقط٬ لكنها لن تسمح بالتقدم إلى منبج وفتح معركة ضد الأكراد.

ويعتبر ملف الأكراد٬ أبرز الملفات التي تشوبها التعقيدات في علاقة تركيا بالولايات المتحدة الأميركية٬ على ضوء مخاوف أنقرة من إقامة الأكراد حزا ًما لهم يربط عفرين في شمال حلب٬ بمناطق سيطرته في شمال شرقي سوريا على طول الشريط الحدودي مع أنقرة.

وقالت تركيا على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو أول من أمس: إن التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بقيادة واشنطن٬ أوقف منذ فترة٬ الإسناد الجوي الذي كان يقدمه لعملية «درع الفرات» شمالي حلب السورية٬ وقال إن واشنطن قدمت حتى اليوم السلاح لتنظيم «ي ب ك» الذراع المسلحة لمنظمة «بي كا كا» (تنظيم حزب العمال الكردستاني) الإرهابية في سوريا. كما قال إن الولايات المتحدة تريد استخدام تنظيم «ي ب ك» (وحدات حماية الشعب الكردية) ضد تنظيم داعش في الرقة٬ و«ي ب ك» يريد مقابل ذلك من واشنطن إفشال سيطرة درع الفرات على مدينة الباب شمالي حلب٬ لكي لا تعرقل مشروعه في إقامة الحزام الذي يربط مناطق سيطرته في شرق الفرات بمدينة عفرين شمال غربي محافظة حلب.

وفي مقابل هذا النقص بالغطاء الجوي الأميركي٬ عوضت روسيا ذلك؛ إذ قال الجيش التركي أمس إن المقاتلات الروسية شنت ضربات على ثلاثة أهداف لتنظيم داعش حول مدينة الباب بشمال سوريا في الساعات الأربع والعشرين الماضية في أول دعم جوي روسي على ما يبدو لعمليات الجيش التركي بالمنطقة.

وفي بيان عن عملياته العسكرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في المنطقة٬ قال الجيش التركي إنه تلقى معلومات عن مقتل 12 من مقاتلي «داعش» في ضربات جوية روسية في محيط الباب. وأضاف أن الأهداف تقع داخل البلدة وإلى الجنوب منها مباشرة. وتهدف تركيا من خلال عملية «درع الفرات» إلى منع وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية من أن تضم المناطق الخاضعة لسيطرتها على الحدود التركية إلى بعضها بعضا؛ خشية أن يشجع ذلك النزعات الانفصالية الكردية داخلها. وهناك خلاف بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن دور المقاتلين الأكراد في شمال سوريا الذين يحاربون على جبهات قرب الباب؛ إذ تعتبرهم تركيا قوة معادية٬ لكنهم تلقوا دعما أميركيا في معركتهم ضد “داعش”.