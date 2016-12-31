بالصورة: توقيف مطلوبين على حاجز رياق

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه “بتاريخ 30/12/2016، تمكن عناصر حاجز رياق – تل عمارة في وحدة الدرك الإقليمي، وفي خلال مدة زمنية وجيزة لا تتجاوز خمس ساعات، من توقيف 12 شخصا من المطلوبين للقضاء وآخرين ضبط بحوزتهم مواد مخدرة، وذلك على الشكل التالي: ي. ق. (1984) ضبط بحوزته حوالى 50 غ. من مادة السيلفيا.

ج. ا. (1995) وأ. س. (1994) لحيازتهما حوالى غرامين من الكوكايين وخمسة غرامات من حشيشة الكيف.

ش. ش. (1985) وب. ب. (1980) لحيازتهما حوالى غرامين من الكوكايين.

ج. ب. (1963) وس. ب. (1963) ضبط بحوزتهما حوالى غرامين من الكوكايين.

ع. م. (1987)، ضبط بحوزته حوالى خمسة غرامات من باز الكوكايين وحوالى خمسة غرامات من مادة السيلفيا وغرام واحد من الكوكايين..كما تبين انه مطلوب بموجب خلاصة حكم.

م. ع. (1969)، ضبط بحوزته حوالى ثلاثة غرامات من الكوكايين. وهو مطلوب للقضاء بموجب خلاصتي حكم.

م. ب. (1992)، مطلوب للقضاء بموجب بلاغي بحث وتحر وقرارين جزائيين.

ج. ج. (1983) وأ. ص. (1975)، لحيازتهما حوالى غرامين من الكوكايين.

جميعهم من الجنسية اللبنانية، وقد سلِّموا الى فصيلة رياق لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص.