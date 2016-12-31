المعلم والمالكي في طهران لبحث الملفين السوري والعراقي

بحث وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم مع المسؤولين الإيرانيين، خلال زيارة تستمر يوماً لطهران، آخر التطورات بشأن سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إيرنا”، السبت، بأنّ المعلم سيلتقي أمين مجلس الأمن القومي الأعلى علي شمخاني، وهو المسؤول الأول عن التنسيق الثلاثي بين النظام وطهران وموسكو بشأن سوريا، مشيرة إلى أنّهما سيبحثان اتفاق وقف إطلاق النار برعاية روسية تركية، فضلاً عن النقاط المرتبطة بالمحادثات المرتقبة في أستانة عاصمة كازاخستان، بين فصائل المعارضة والنظام السوري.

وتوازياً، أفادت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، بأنّ نائب الرئيس العراقي نوري المالكي سيصل هو الآخر إلى طهران، السبت، في زيارة تستمر لأربعة أيام، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين الإيرانيين، ومنهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وذكرت “فارس” أنّ المالكي، سيبحث تطورات الحرب على الإرهاب والتطورات الميدانية في الموصل، والتعاون الإيراني العراقي فيما يخص هذا الملف وغيره، وعناوين تتعلق بقضايا إقليمية وثنائية.