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Agenda
Agenda
سهرة رأس السنة لـ”القوات” – بوسطن
العشاء السنوي لـ”القوات” – ترشيش
حفل عشاء لـ”القوات” – قرطبا
بنك الدم
بنك الدم
السيدة ألبرتين سوتو شلهوب بحاجة الى دم من فئة A+
الرفيق حبيب نمر بحاجة ماسة لبلاكيت دم من فئة A+
وفيات
وفيات
وفاة سيده خطار والدة الرفيق بولس نوح
وفاة عفيفة حنّون سمعان والدة الصحافي خليل
وفاة الدكتور نبيل داود شقيق عضو المجلس المركزي الرفيق صبحي داود
Lebanese Forces Official Website
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بالصور: ميروبا “بالأبيض”