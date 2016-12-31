وفد وزاري رفيع جامع يرافق عون في زيارته السعودية

أفادت معلومات أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، الذي يستهل زياراته الخارجية بزيارة المملكة العربية السعودية الشهر المقبل، سيصطحب معه وفداً وزارياً رفيعاً يضم كل الأطياف السياسية المكونة للحكومة.

وأضافت المعلومات لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن هذا الأمر يأتي كتعبير عن تقدير لبنان لدور المملكة عربياً ودولياً، ولشكرها على المساعدات التي قدمتها وتقدمها للبنان، ودورها الأخوي في الوقوف إلى جانبه في الحرب والسلم على السواء، وما يمكن أن تقدمه للعهد الجديد الحريص على أفضل العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمها المملكة.

وفي سياق متصل، تأتي زيارة نائب وزير الخارجية السعودية خالد إبراهيم الجندان إلى بيروت، حيث يلتقي كبار المسؤولين، وفي مقدمهم الرئيس عون ، في إطار التحضير لزيارة رئيس الجمهورية والبحث في سبل توطيد دعائم العلاقات الثنائية وتفعيلها وتطويرها.