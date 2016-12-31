كلمة رئيس مصلحة المهندسين الرفيق نزيه متى بمناسبة العشاء الميلادي في معراب

على غرار هذا الطقس البارد، العاصف وعلى غرار هذا الصقيع القارس المتمكّن، مرّ علينا الكثير … وخاصة” أيام الحرب، فلكم من الرفاق شلّت أطرافهم وتوقّفت نبضات قلوبهم وتجمّد الدّم في عروقهم، لكن عيونهم أبت أن تغفو لا بل بقيت ساهرة شاخصة، أيديهم مسمّرة على الزناد تتحدى برودة الليل، حلكة السواد وشراسة الغاصب المحتلّ … أبت الّا أن يبقى الوطن.

فهؤلاء هم القوات اللبنانية ولا يمكن أن يكونوا الّا القوات اللبنانية أما نحن وفي هذا الطقس المشابه ببرودته وصقيعه وقساوته أقل ما يمكن أن نكون عليه هو الإصرار على المجيء إلى ضيافتكم “حكيم” لمعايدتكم ومشاركتكم فرحة العيد وولادة المسيح بفرح عظيم …

فيا أيّها الحضور الكريم، لو لم نكن على درجة عالية من الإيمان والإنتماء والإلتزام، لما كنّا أيضا” من القوات اللبنانية فبإسمكم جميعا” مهندسين، منتشرين ومقيمين

بإسم مصلحة المهندسين أتقدّم بالشكر إليك “حكيم” رئيس حزب القوات اللبنانية على استضافتك ورعايتك لهذا العشاء الميلادي هذا العشاء الذي يجمع ما بين البرد الخارجي والدفء الداخلي الذي يجمع ما بين المهندسين المنتشرين المكافحين والمهندسين المقيمين الصامدين العشاء الذي يجمع بين العصب والروح …

روح القوات اللبنانية فمن صلب العصب ومن أعماق الروح وفي معراب عرين المقاومة والثبات ورمز الثقة والإلتزام ودفء الإنتماء والوطنية …

أهلا” وسهلا” بكم أيّها الحضور،

ونخص بالترحيب المهندسين المغتربين والمقيمين وعقيلاتهم، فأنتم لطالما جاهرتم وافتخرتم أنّكم من القوات اللبنانية …فهؤلاء نحن وهذه هي القوات …فإذا لم نكن مقاومين حقيقيين أو ملتزمين وطنيين

فنحن لسنا من القوات اللبنانية

وإذا كنّا من الطامعين والطامحين الى المراكز للإستفادة والإستفادة فقط فمن المؤكّد أننا لسنا من القوات اللبنانية وإذا لم نكن مستقيمين كحدّ السيف فمن المؤكّد المؤكّد أننا لسن من القوات اللبنانية …

ومن هنا جاءت مطامحنا لتبوّء المراكز والمناصب، جاءت لنكون قيمة إضافية الى أي مركز أو منصب نصبو اليه … بدءا” من رئاسة الجمهوريّة مرورا” بمجلسي الوزراء والنوّاب وصولا” الى النقابات والمؤسسات وبالتّوازي مع المشاريع الوطنية وعمليّات الإصلاح والتشريع ودراسة القوانين إضافة” الى محاربة الفساد المستشري والمتمكّن من الدولة ومؤسساتها، هدفنا أن نعمل بالهدوء والجدّية لا أن نعمل بالضجيج والعشوائيّة، فالفيض إن أتى إجتاح المسارات وشوّه المعالم أما السّاقية إن مضت، فشقّت المسارات وأعادت الوضوح الى تلك المعالم فهذا ما عملت عليه القوات اللبنانية بشخص رئيسها الدكتور سمير جعجع عندما رسمت خارطة طريق وصول رئيس الجمهورية الى قصر بعبدا …

نعم هذا هدفنا، أن نكون قيمة إضافية للمنصب والّا يكون المنصب هو المكيال أو المعيار فالقوات اللبنانية عندما تكون … فهي حقّا” قيمة إضافية…من هنا أتى ترشيح الزميل والرفيق نبيل أبو جودة لمنصب نقيب المهندسين في بيروت طمعا” منّا بإحداث الفرق املين أن يكون عشيّة الثاني من نيسان 2017 بداية التغيير في نقابة المهندسين.

أمّا فيما يخص المهندسين القواتيين في بلاد الإنتشار والإغتراب، فكلّ واحد منكم أرزة غرست، تنامت، كبرت واشتدّت.

نعم أنتم الأرز الذي زرع في كل بقاع الأرض وبرهنتم كم أن أرز لبنان مختلف عن أرز بلاد العالم فأنتم أرزة خضراء لا تتبدّل ألوانها ولا تتغيّر أنتم أرزة صلبة تقاوم ولا تنكسر

أنتم أرزة شامخة تعلو ولا تلين

أنتم أرزة خالدة خلّدت اسم لبنان في كل أنحاء العالم

فكيف لا وأنتم الأرزة التي تميّزت بلونها الأخضر وخطّها الأحمر الذي رسمته دماء الاف الشهداء، ودعاءات الأمّهات وسواعد القوات أنتم الأرزة التي تميّزت لأنها أرزة لبنانية رسمت لها خطّها الأحمر مجموعة قاومت، دافعت، واستبسلت واستحقّت عن جدارة أن تكون القوات اللبنانية …

عشتم، عاشت مصلحة المهندسين

عاشت القوات اللبنانية ليحيا لبنان….