كلام “حزب الله” من بكركي ايجابي.. بو عاصي لـ”لبنان الحر”: نقترب من الوصول لقانون انتخاب جديد

رأى وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي ان الحرب اللبنانية انتهت على اساس سياسي من خلال اتفاق الطائف الذي تم تشويهه نتيجة الوصاية السورية وتهميش القوى السيادية في لبنان ونحن كـ”قوات لبنانية” ومن خلال حرصنا على الدولة وعدم تفكيكها قمنا بخطوات اعلان ورقة النوايا بيننا وبين “التيار الوطني الحر” ومن بعدها تبني ترشيح الرئيس ميشال عون وها نحن اليوم ننطلق نحو العمل من اجل اقرار قانون جديد للإنتخاب.

وفي حديث لبرنامج “بين السطور” عبر إذاعة “لبنان الحر”، أكد بو عاصي أننا وضعنا هدفاً أساسياً وهو إنقاذ الدولة من خلال مضمون ورقة إعلان النوايا والتي اطلقناها بوضوح وشفافية وبالتالي اطلقنا مسار انفتاحنا على بقية الأفرقاء، موضحاً الى ان تفاهم معراب لو كان طائفياً لفشل بسرعة.

وشدد على أننا لم نتنازل عن اي من ثوابتنا التي دفعنا أثماناً باهظة من اجلها، ولكن هناك واقعية سياسية تحتّم علينا التصرف بحكمة وصلابة وبالتالي عدم البقاء في وضعية الجمود.

وقال: “بانقتاحنا على الجميع خلقنا دينامية لإطلاق عملية بناء الدولة والمؤسسات”.

وبشأن قانون الإنتخاب، لفت بو عاصي الى أن “القوات” كانت رأس حربة بإنتاج قانون جديد فقد أطلقت مشروع القانون المختلط وانضم اليها تيار “المستقبل” و”الحزب التقدمي الإشتراكي” ونحن امام قاب قوسين للوصول الى حل، فالقانون المختلط سينتج تمثيلاً افضل بينما قانون الـ60 هو قانون المحادل الذي لا يعكس واقع التمثيل.

وعن فقدان الودّ بين “القوات اللبنانية” والمكوّن الشيعي، لفت بو عاصي الى ان المقاربة في هذا الموضوع خاطئة والود ليس مفقوداً فبالنسبة لرئيس مجلس النواب نبيه بري نحن نتعامل معه من زاوية ساحة النجمة والتفاعل معه موجود. أما عن امكان الحوار مع “حزب الله” فاعتبر ان كلام الحزب من بكركي ايجابي ويخلق جواً من الارتياح في البلد ولا نستطيع الا التوقف عنده ولكن هناك نقاط اختلاف جوهرية واساسية، داعياً الى عدم استباق الامور بل انتظار ما ستؤول اليه الإيجابية الحاصلة لنبني على الشيء مقتضاه.

بو عاصي لفت الى ان تعليمات رئيس “القوات” الدكتور سمير جعجع صارمة من ناحية الاداء داخل الحكومة لجهة التعاطي بايجابية مع الجميع ولكن ضمن الحلول المنطقية لا السحرية مع الاخذ في الاعتبار عدم افقار خزينة الدولة. وشدد على أن الممر الالزامي لاطلاق مسار الدولة هو الموازنة فالمجتمع الدولي قلق من عدم اقرارها.

وجزم بو عاصي بأن مكافحة الفساد يجب ان تصبح جزءاً من المجتمع والحكومة الإلكترونية عملية استراتيجية بالنسبة لـ”القوات” من اجل مكننة الإدارة وتسهيل امورالمواطنين وبالتالي هي تحدٍّ كبير للفساد.

ورأى ان لبنان دولة تعددية وللطوائف فيه تسمية دينية ولكن طابعها ثقافي وبالتالي في كل دولة تعددية يجب ان يكون الدستور هو المعتمد من اجل الاداء والمحافظة على المكونات ليبقى الإنسجام بين كل الطوائف، مضيفاً أن لكل لبناني هوية مركّبة من خلال طائفته ووطنيته وبالتالي يجب التوفيق بينهما. وختم مؤكداً أن الغاء الطائفية في لبنان موضوع شائك فالأهم المحافظة على المناصفة لافتاً الى ان المقاربة يجب ان تكون عقلانية.