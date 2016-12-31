قيومجيان: التحدّي أمام “القوات” في 2017 استكمال بناء الدولة

أشار القيادي في حزب “القوات اللبنانية” ريشار قيومجيان الى ان ‫شخصية العام 2016 هي حزب “القوات” ورئيسه الذي فعّل في الأحداث فكانت سلسلة إنجازات من المصالحة المسيحية الى انتخاب رئيس جمهورية وحكومة بقرار لبناني.

‫وتابع قيومجيان عبر حسابه على “تويتر”، “التحدّي الكبير في العام ٢٠١٧ استكمال بناء مؤسسات الدولة وتكوين السلطة على أسس ميثاقية وسيادية وأخلاقية أهمها قانون الانتخابات ومحاربة الفساد.

‫وعد القوات وقرارها في ٢٠١٧ أن تتابع ممارستها النوعية للسياسة وللشأن العام وصولاً الى مجتمع منظّم يحترم كرامة الانسان وسُلطة القانون والأنظمة”.

وتمنّى قيومجيان للبنانيين عاماً سعيداً.