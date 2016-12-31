قيومجيان: التحدّي أمام “القوات” في 2017 استكمال بناء الدولة

أشار القيادي في حزب “القوات اللبنانية” ريشار قيومجيان الى ان شخصية العام 2016 هي حزب “القوات” ورئيسه الذي فعّل في الأحداث فكانت سلسلة إنجازات من المصالحة المسيحية الى انتخاب رئيس جمهورية وحكومة بقرار لبناني.
وتابع قيومجيان عبر حسابه على “تويتر”، “التحدّي الكبير في العام ٢٠١٧ استكمال بناء مؤسسات الدولة وتكوين السلطة على أسس ميثاقية وسيادية وأخلاقية أهمها قانون الانتخابات ومحاربة الفساد.
وعد القوات وقرارها في ٢٠١٧ أن تتابع ممارستها النوعية للسياسة وللشأن العام وصولاً الى مجتمع منظّم يحترم كرامة الانسان وسُلطة القانون والأنظمة”.
وتمنّى قيومجيان للبنانيين عاماً سعيداً.