أبرز حوادث الطيران في 2016

سجل عام 2016 العديد من الأحداث الدامية في ميدان الطيران المدني، فسقطت طائرة في مياه البحر وأخرى اصطدمت بجبال، وكان عدد الناجين من هذه الحوادث قليلا مقارنة بالقتلى.

ولم يمر شهر في هذا العام من دون وقوع حاد تحطم طائرة، لكنه لم يشهد سوى حادثتي اختطاف انتهت بسلام دون تعرض الركاب إلى أذى، ووقع حادثا الاختطاف في دول عربية، فمثلاً:

5 كانون الثاني: لقي أميركيان مصرهم أثناء تحطم طائرة صغيرة بولاية وايومنغ شمال غربي الولايات المتحدة.

24 شباط: قتل 23 شخصا من جراء سقوط طائرة في نيبال، وقالت السلطات إن الطائرة من طراز” توين أوتر” وتحطمت نتيجة للأحوال الجوية السيئة المتمثلة في الضباب الكثيف، وكان من بين القتلى كويتي.

30 آذار: تحطمت طائرة كندية سياحية وقتل على الذين كانوا على متنها وعددهم 7 أشخاص بينهم وزير سابق. وأشار مسؤولون إلى أن الطائرة سقطت أثناء محاولتها الهبوط في أرخبيل لامادلين في خليج سان لوران في شرقي كندا.

20 آذار: تحطمت طائرة صغيرة في الضواحي الشمالية لمدينة ساو باولو كبرى مدن البرازيل، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص كانوا على متنها.

14 آذار: هوت طائرة صغيرة فوق سوق بمدينة في بوليفيا. أسفر تحطم الطائرة عن مقتل 4 كانوا على متنها و3 أشخاص كانوا على الأرض.

فلاي دبي – 19 آذار: لقي 61 شخصا مصرعهم من جراء تحطم طائرة تابعة لشركة “فلاي دبي” في مطار “روستوف أون دون” جنوبي روسيا. وقال مسؤولون روس إن الطائرة تحطمت أثناء محاولة قائد الطائرة الهبوط للمرة الثانية على أرض المطار.

وخلصت لجنة التحقيق إلى أن الحادث وقع نتيجة خطأ من جانب الطيار، بعدما حلقت بطريقة “غير ملائمة” قبل دقائق من اصطدامها بالأرض.

24 نيسان: تحطمت طائرة نرويجية كانت في طريقها إلى حقل نفطي في بحر الشمال، ولقي 11 شخصا مصرهم في الحادث.

حادثة مصر للطيران

19 أيار: سقطت في مياه البحر الأبيض المتوسط طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، وقتل في الحادث جميع ركاب الطائرة وطاقمها البالغ عددهم 66 شخصا. ووقع الحادث عندما دخلت الطائرة المجال الجوي المصري، واختفت الطائرة عن شاشات الرادار لسبب مجهول. ولم تصدر حتى الآن رواية قاطعة بشأن بسبب وراء السقوط.

31 تموز: لقي 16 أميركيا مصرهم عندما كانوا على متن منطاد ضخم في ولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة. وأظهرت التحقيقات أن الحادث وقع نتيجة حريق اندلع على متن المنطاد.

24 أب: تحطمت أكبر طائرة في العالم المعروفة بـ” البومة” أثناء رحلة تجريبية في وسط إنجلترا. وتتميز “البوم الطائر” بالقدرة على الطيران لمسافة أطول من الطائرات الأخرى فضلا عن كونها رخيصة التكلفة وصديقة للبيئة.

23 تشرين الأول: لقي 19 شخصا ونجا 3 آخرون من تحطم مروحية روسية كانت تقل عمال حقل للنفط والغاز غربي سيبيريا.

24 تشرين الأول: هوت طائرة خاصة بعيد دقائق على إقلاعها في مطار مالطا، وتسبب الحادث بمقتل 5 فرنسيين على كانوا على متن الطائرة المتجهة إلى ليبيا.

مأساة الفريق الرياضي:

29 تشرين الأول: تحطمت طائرة تقل على متنها 77 شخصا، من بينهم أعضاء فريق تشابيكوينسي البرازيلي في كولومبيا و20 صحفيا، وذكرت السلطات الكولومبية أن الطائرة ارتطمت بجبل. وكان الفريق البرازيلي في طريقه إلى كولومبيا للمشاركة في نهائي “سودأميركانا”.

7 كانون الأول: شهدت باكستان اصطدام طائرة بجبل أثناء رحلة داخلية وقتل في الحادث 47 شخصا هم جميع ركاب الطائرة وطاقمها.

22 كانون الأول: تحطمت طائرة شحن كولومبية بعيد إقلاعها من مطار شرقي البلاد، وقتل في الحادث 5 من طاقهما ونجا سادس.

حادثا الاختطاف

29 آذار: انتهت أزمة اختطاف الطائرة المصرية بعد ساعات من بدايتها دون أن يتعرض أحد من ركاب الطائرة للأذى. وتبين أن الخاطف يعاني من مشاكل عائلية.

23 آذار: اختطف ليبيان طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية الإفريقية وغيرا وجهتها إلى مالطا، وانتهت عملية الاختطاف باستسلام الخاطفين.