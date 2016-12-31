الحريري: اجراءات الجيش لحماية المواطنين ومن واجبنا تأمين العتاد للقوى الأمنية

لفت الرئيس سعد الحريري الى ان الإجراءات التي يقوم بها الجيش هي لحماية اللبنانيين، وتبث الطمأنينة في نفوسهم وتشعر الجميع بالراحة.

وأكد الحريري خلال زيارته مقر وزارة الدفاع في اليرزة، حيث اطلع على الإجراءات الأمنية التي تتخذها قيادة الجيش، كل الدعم للجيش والقوى العسكرية بكل الإمكانيات المتاحة، لكي تستطيع القيام بواجباتها على أكمل وجه.

وذكًر الحريري المواطنين أن الجيش اللبناني وكافة القوى العسكرية هم بخدمتهم، مهنئاً إياهم برأس السنة.

بعد ذلك، انتقل الرئيس الحريري إلى ثكنة الحلو، ولفت الى ان الحكومة واجبها أن تؤمن كل العتاد والتجهيزات التي يطلبها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، مؤكداً العمل على ملف العسكريين المخطوفين.