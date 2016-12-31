انهيار مبنى في البيسارية والخير أوعز بصرف بدلات إيواء فورية

أدى انخساف بالتربة نتيجة الأمطار الشديدة إلى انهيار مبنى مؤلف من أربع طبقات في بلدة البيسارية في قضاء صيدا.

وفور شيوع الخبر، سارع الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، إلى تفقد المبنى المتضرر، يرافقه إداريون ومهندسون من الهيئة.

وبعد معاينة الأضرار أصدر الخير قرارا، قضى بدفع بدلات إيواء للقاطنين في المكان. فيما، عملت لجنة الدراسات الفورية لدعم الابنية ومنع انزلاق التربة، في مجلس الوزراء، على إعطاء الموافقة من أجل سرعة التنفيذ.

يذكر أن البلدة، كانت قد شهدت منذ عدة أشهر، انزلاقات في التربة، أدت الى حدوث تشققات في عدد من الابنية.