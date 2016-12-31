اسرار الصحف ليوم السبت 31 كانون الأول 2016

أسرار الآلهة

تستمر الدعاوى القضائية ضد وزير سابق في ما يؤشر الى عدم التعاون معه انتخابياً في الاستحقاق المقبل.

يَكثر وزير من الاطلالات الاعلامية واعداً بالكثير وهو لا يملك مكتباً أو فريق عمل أو موازنة أو خطة.

يستمر أحد نقباء المهن الحرة في إطلاق المزاعم بعدما كان اتهم سابقاً بارتكاب سرقات في نقابته وتحويل شيكات الى رصيده.

أكد مصدر قضائي أمام زواره أن الرئيس عون مصر على تسريع وتيرة عمل القضاء والبت في قضايا عالقة ومتأخرة.

***********************************

يقال

إن وزير الإعلام ملحم رياشي طلب من نقيبي الصحافة والمحررين تسليمه ملفاً عن أزمة الصحافة المكتوبة واقتراحات حلول ليتابع هذه المسألة في مجلس الوزراء مؤكداً عزمه على معالجة هذا الملف.

***********************************

أسرار الجمهورية

توقعت مصادر مطلعة أن لا تسير سفن الترتيبات في إحدى المديريات العامة الحسّاسة وفقاً لرياح مرجع رئاسي كبير، نتيجة إستمرار شدّ الحبال الطائفي.

تبلّغ زعيم حزب سياسي لبناني فاعل من مسؤول كبير في دولة إقليمية تطمينات بأن أي مفاوضات لن تكون على حساب حزبه.

لم يستبعد أحد الوزراء حدوث سجالات في مجلس الوزراء على رغم أجواء التهدئة، لكنه أكد أن الملفات الإقتصادية ستحتل الأولوية لأن التسوية السياسية ما زالت مستمرة.

***********************************

عيون السفير

قلّل مرجع لبناني من تأثير ديبلوماسي يمثل دولة خليجية كبرى في لبنان، وقال: «لا تأخذوا كل كلامه على محمل الجد»!

تردّد أن طرح التعيينات الإدارية والعسكرية والأمنية على طاولة مجلس الوزراء يحتاج إلى المزيد من الإنضاج السياسي.

لوحظ أن العماد ميشال عون التقى للمرة الاولى نواب كتلته النيابية بعيداً عن الأضواء، بعدما تحرّر من أعباء التوزير!

***********************************

اسرار اللواء

لغز

يلاحظ مصدر مطلع أن مسؤولاً رسمياً رفيعاً يُعطي الأولوية لاجتماعات المكتب السياسي لحزبه على حساب الكتلة النيابية.

غمز

يُطمئن نائب ووزير حالي إلى وضعه الانتخابي، باعتباره يمكن أن يكون نقطة تقاطع بين تيارين حليفين.

همس

أسقط مرجع كبير من حساباته القريبة استقبال رئيس حزب مسيحي، في المديين القريب والمتوسط.

***********************************