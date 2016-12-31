المعارضة السورية تهدد بالانسحاب من الهدنة الروسية

لفت الجيش الحر في سوريا الى ان الفصائل الموافقة على الهدنة تمهل روسيا، حتى الثامنة بالتوقيت المحلي، لوقف الهجوم على وادي بردى والمناطق الأخرى.

وأوضح المستشار القانوني للجيش الحر، أسامة أبوزيد، أنه في حال لم توافق روسيا، فإن الفصائل ستعفي نفسها من الالتزام بالهدنة.

ودعا أبوزيد، كافة الفصائل لرفع الجاهزية العسكرية والالتحاق بالعمليات لأجل ما وصفه بـ”إنقاذ وادي بردى”.

ويؤكد ناشطون أن الاشتباكات والضربات الجوية استمرت في بعض المناطق لاسيما في وادي بردى الخاصع لسيطرة المعارضة، غير أن ذلك لم يمنع من صمود الهدنة.