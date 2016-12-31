تركيا: وقف إطلاق النار ثمرة علاقاتنا مع روسيا

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا «ثمرة» للعلاقات التركية – الروسية الجيدة والمتطورة.

وقال قالن في كلمة له خلال مشاركته بندوة ثقافية في إسطنبول مساء امس الجمعة «توصلنا مع روسيا إلى اتفاق بشأن سوريا لم تتمكن أمريكا من التوصل إليه»، مشيرا الى اتفاق وقف اطلاق النار.

وأوضح ان بلاده تنتهج سياسة متوازنة تراعي خلالها مصالحها من جهة وموقعها الجغرافي من جهة أخرى مضيفا ان «سياستنا هذه لا تعني أبدا أننا نتجه نحو قطع العلاقات مع أمريكا وأوروبا».

يذكر ان اتفاق وقف اطلاق النار دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس – الجمعة الماضي بعد موافقة النظام السوري والمعارضة عليه نتيجة تفاهمات روسية – تركية.