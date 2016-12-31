الصراف: على اللبنانيين الالتزام بتوجيهات القوى الأمنية

هنأ وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف اللبنانيين عامة والعسكريين خاصة “بحلول عيد رأس السنة الميلادية”، شاكرا “فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة على متابعتهما للأوضاع الأمنية عن كثب”.

وخلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في اليرزة بعد ظهر اليوم، شكر الصراف “جميع القوى العملانية والأمنية المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية وخاصة المرابضة على حدود الوطن في هذه الظروف المناخية الصعبة، والتي فاق عديدها الستين ألفا بين جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام ودفاع مدني وصليب أحمر”، مثنيا على “جهودهم وتضحياتهم كي ينعم المواطنون بالأمن والاستقرار”.

وطلب من اللبنانيين عامة “الالتزام بتوجيهات القوى الأمنية والتعاون التام معها”، طالبا منهم الابلاغ عن أي حدث على الأرقام الساخنة التالية:

– 1701 وزارة الدفاع الوطني.

– 125 الدفاع المدني.

175 فوج الاطفاء.

– 140 الصليب الأحمر.

وختم راجيا “من الله عز وجل ان تعم الفرحة قلوب كل اللبنانيين”.