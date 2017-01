بالفيديو: عشرات القتلى بهجوم مسلح من “بابا نويل” على ملهى ليلي في اسطنبول

لقي 39 شخصا مصرعهم بينهم 16 أجنبياً على الأقل وأصيب 69 آخرون من بينهم 4 اصابتهم خطيرة في هجوم إرهابي على ملهى ليلي في اسطنبول، وفق ما أعلنه وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، الذي قال: “اعمال البحث عن الارهابي لا تزال مستمرة وامل ان يتم القبض عليه سريعا”، مضيفاً أنه تم تحديد هويات 21 ضحية ومن بينهم 16 أجنبياً و5 أتراك.

كما أشار الوالي واصب شاهين أن مسلحا كان يحمل سلاحا “بعيد المدى” ويلبس زي “بابا نويل” أطلق النار على الأبرياء الذين كانوا يحتفلون برأس السنة الجديدة.



وقتل المسلح شرطيا ومدنيا قبل أن يدخل إلى ملهى “رينا” الليلي ويطلق النار بشكل عشوائي داخله، وفق ما أفادت “رويترز”.

وقالت وكالة “دوغان” للأنباء نقلا عن شهود عيان إنهم سمعوا منفذي الاعتداء “يصيحون بكلمات عربية”.



ويقع الملهى على الشطر الأوروبي من اسطنبول، وعلى بعد مئات الأمتار فقط من مكان الاحتفالات بالسنة الجديدة.



ودان الرئيس باراك أوباما الهجوم مقدما تعازيه لتركيا ووجه فريق إدارته لتقديم أية مساعدة ضرورية، وفق ما أفاد به المتحدث باسم البيت الأبيض إريك شولتز.

وفي تغريدة عبر حسابها على تويتر، نصحت وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها بالابتعاد عن المنطقة التي وقع فيها الهجوم، ودعتهم إلى الاتصال بعائلاتهم لتأكيد سلامتهم.