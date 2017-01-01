عون دان إعتداء اسطنبول وتابع مع الخارجية اوضاع اللبنانيين المصابين

دان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الجريمة الإرهابية التي وقعت في احد مقاهي اسطنبول وأوقعت ضحايا وجرحى بينهم عدد من اللبنانيين.

وقال في برقية تعزية وجهها الى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: “ان هذا الاعتداء المدان يؤكد أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الدول لمواجهة الاٍرهاب ومعالجة اسبابه”.

وكان عون تابع منذ الصباح تفاصيل الاعتداء الإرهابي في اسطنبول واطلع على التقارير التي كانت ترد من بعثة القنصلية اللبنانية في المدينة عن اوضاع اللبنانيين الذين اصيبوا والاجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية اللبنانية بالتنسيق مع المسؤولين الأتراك لتأمين العلاج اللازم لهم .