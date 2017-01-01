هجوم مسلح على سجن في البحرين وهروب محكومين بقضايا إرهاب

وقع هجوم مسلح، الأحد، على سجن “جو” بالبحرين، ما أدى لهروب عدد من المحكومين بقضايا إرهابية، ومقتل شرطي.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية عبر حسابها على موقع “تويتر” عن وقوع عمل إرهابي، تمثل في هجوم مسلح على مركز الإصلاح والتأهيل في “جو”، وهو ما أسفر عن استشهاد الشرطي عبد السلام سيف أثناء تصديه للعناصر الإرهابية.

وأضافت: “نجم عن ذلك، هروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية، وقد تم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة حيال الواقعة”.

كما اشارت إن الأجهزة الأمنية تكثف أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة، وكذلك المحكومون الهاربون، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.