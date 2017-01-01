استشهاد الياس ورديني وريتا الشامي في هجوم اسطنبول الإرهابي

استشهد الشاب اللبناني الياس ورديني (26 عاماً) الذي كان يحتفل بمناسية عيد رأس السنة في اسطنبول في ملهى “رينا” الذي تعرض لهجوم ارهابي.

وقد توافرت معلومات انه رمى بنفسه في البوسفور عند رؤيته الإرهابيين. يُشار الى ان ورديني من منطقة الأشرفية.

كما استُشهدت الشابة اللبنانية ريتا الشامي (26 عاماً) وهي في السنة الاخيرة من دراستها، وتعيش مع والدها الذي قال عبر الـmtv إنه لم يكن يريدها ان تذهب الى اسطنبول بل ان تبقى معه لكنها أصرت على السفر مع أصدقائها ومنهم ابنة النائب اسطفهان الدويهي بشرى الدويهي التي أصيبت في الاعتداء الارهابي.

وبحسب بيان الخارجية تبين ان عدد الجرحى أربعة وهم: فرانسوا الأسمر، نضال بشراوي، بشرى الدويهي، وميليس بارالاردو. والقنصلية اللبنانية تنتظر صدور اللائحة الرسمية التركية الخاصة بأسماء القتلى وجنسياتهم.



الإستشهاد يلاحق اللبنانيين… الياس ورديني من ضحايا هجوم اسطنبول الإرهابي