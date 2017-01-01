غوتيريش: لنضع نصب أعيننا هدفا واحدا نعمل له في عامنا الجديد وهو السلام

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ان سؤال مؤرق يشغل باله وهو: ما السبيل إلى مساعدة ملايين الناس الذين تحاصرهم النزاعات ويعانون الأمرَّين من جراء حروب لا تلوح لها نهاية في الأفق؟”.

واضاف في نداء: “من هؤلاء مدنيون يموتون تحت القصف المدمر، ومنهم نساء وأطفال ورجال يسقطون بين قتيل وجريح، ومنهم نازحون من ديارهم قسرا في حال من الحرمان والعوز. بل لا يسلم من العنف مستشفى ولا قافلة تحمل المعونة.”

وتابع: “إنها حروب لا رابح فيها، وكل من فيها خاسرون، حروب تُهدَر فيها الأموال بالتريليونات لتدمير المجتمعات والاقتصادات، وتأجيج مشاعر فقدان الثقة والخوف في دوامات يمكن أن تستمر أجيالا. ولقد أصبحنا اليوم ومناطق بأكملها تعاني من عدم الاستقرار، وصرنا جميعا مهددين بهذا الخطر الجديد الذي يشكله الإرهاب على الصعيد العالمي”.

واردف: “اليوم وقد أهل علينا عام جديد، أدعوكم جميعا أن تنضموا إليّ لنضع نصب أعيننا هدفا واحدا نعمل له في عامنا الجديد هذا: فلنجعل السلام على رأس أولوياتنا، ولنجعل من عام 2017 عاما نسعى فيه جميعا – مواطنين وحكومات وقادة – إلى تجاوز خلافاتنا، ولْنَرْقَ بما يجمعنا من التضامن والتعاطف في حياتنا اليومية إلى واقع من الحوار والاحترام يعلو فوق انقساماتنا السياسية، ولْننتقل من إعلان فترات من الهدنة في ساحات المعارك، إلى تقديم تنازلات على طاولات المفاوضات لعلنا نتوصل إلى حلول سياسية “.

وختم: “يجب أن يكون السلام غايتنا ودليلنا، فكل ما نتوق إليه كأسرة بشرية من كرامة وأمل، ومن تقدم ورخاء – عماده السلام. ولكن السلام يتوقف على إرادتنا. وإني أناشدكم جميعا أن تنضموا إليّ في الالتزام بإحلال السلام حاضرا ومستقبلا. فلنجعل من عام 2017 عاماً للسلام”.