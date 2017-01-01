واكيم: برحيل الياس ورديني خسرنا رفيقاً أساسياً

رأى المسؤول السياسي في حزب “القوات اللبنانية” – بيروت عماد واكيم ان ما حصل في تركيا ليلة رأس السنة اتى نتيجة ما يجري في المنطقة من حروب وخصوصاً معركة حلب الاخيرة وسط سكوت التام للمجتمع الدولي، اذ لا يجوز ان يبقى منطق الظلم قائماً ومنطق الإرهاب سائداً في الشرق الأوسط.

وتعليقاً على استشهاد الياس وردني قال: “إن خسارة الرفيق الياس خسارة كبيرة للأشرفية، وبدورنا خسرنا رفيقاً اساسياً في صفوفنا وشخصاً عزيزاً على قلوبنا”.

وأضاف: “الياس ابن عائلة عرف عنها النضال والإستشهاد في سبيل القضية”، آملا ان تكون نفسه في السماء.